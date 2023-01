Kursder Başkanı Eğitimci Ayşe Kavaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Kavaz mesajında şu ifadelere yer verdi; “Tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. “Tarafsız ve özgür basın, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Demokrasimizin en temel unsurlarından olan değerli basın mensuplarımız; basın ahlak kuralları doğrultusunda, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayarak, ilimiz ve ülkemizin dört bir yanında kamuoyunu doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekte, yaşanan olayları tarafsız bir şekilde halkımıza aktararak vatandaşlarımızın doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlamaktadırlar. Gece-gündüz, yaz-kış demeden en zor şartlarda görevlerini büyük fedakârlıkla yerine getiren değerli basın mensuplarımız halkımızın talep ve beklentilerini ve yaşadığı sıkıntılarını dile getirerek, sıkıntıların çözümünde de çok önemli rol oynamaktadırlar. Bizlere doğru bilgi aktarma çabası ile mesleğini icra eden, doğru ve anlık bilgileriyle halkımızın haber almasını sağlayan gazetecilerimize ve tüm basın mensuplarımıza bu zorlu görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Ayrıca ilimizdeki ve bölgemizdeki yaşanan olaylardan ve meydana gelen gelişmelerden an be an haberdar olmamızı sağlayan gören gözümüz, işiten kulağımız değerli yerel basınımıza şükranlarımı sunuyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşünceler ile tüm basın mensuplarımızın, “Çalışan Gazeteciler Günü”nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına en kalbi duygularımla sevgi ve selamlarımı sunuyorum.”