Türkiye’nin damak lezzetlerinin başında yer alan ’Maraş Kelle Paçası’ ustaların maharetli ellerinde hazırlanarak 8 ay boyunca tüketilebilecek şekilde kavanozlara alınarak ülke geneline ve başta Almanya, Hollanda ve İngiltere olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine gönderiliyor.

Türkiye’nin damak lezzetlerinin başında yer alan ’Maraş Kelle Paçası’ ustaların maharetli ellerinde hazırlanarak 8 ay boyunca tüketilebilecek şekilde kavanozlara alınarak ülke geneline ve başta Almanya, Hollanda ve İngiltere olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine gönderiliyor.

Geniş mutfak kültürüne sahip Kahramanmaraş, dondurması, tarhanası ve biberinin yanı sıra kelle paça çorbası ile de asırlardır damakları tatlandırıyor. Maraş kelle paça çorbası, kentteki iş yerlerinde yaz ve kış mevsiminde vatandaşların beğenisine sunuluyor. Genellikle kış mevsiminde gribe karşı kalkan olarak adlandırılan kelle paça çorbası, şehir ve yurt dışındaki vatandaşlara da ulaşıyor. Sterilize edilerek kavanoza bırakılan kelle paça çorbasının 8 ay tüketme ömrü bulunduğu belirtildi. Kentte dünyanın birçok noktasına gönderilen kelle paçaya ilginin yoğun olduğu belirtiliyor.

Paça ustası Ömür Ceyhan, “Maraş paçası gribin düşmanı ve kış aylarının vazgeçilmez lezzeti. Paçamız kuzu kellesinden yapılarak sumak ekşisi ve sarımsak karışımı bütünleşince şifa deposu haline geliyor. Şehir dışındaki vatandaşlar içinde ürünü kavanoza bıraktık ve 8 ay kullanma ömrü var. 200 derece de sterilize edilen ürün besin değerlerini kaybetmeden tüketebiliyor. Bu işin patenti bize ait ve tüm şehirlere gönderiyoruz. Özellikle Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerden talep görüyor” dedi.

Müşteriler ise özellikle pandemi döneminde yoğun şekilde paça tükettiklerini aktardı.