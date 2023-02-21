Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremin ardından harekete geçen Başkent Düzceliler Platformu farklı ancak takdir toplayan çalışmaya imza attı. Platform Başkanı Abdülkerim Kaval tarafından organize edilen çalışma ile aracı olmadığı için yardım malzemelerini toplama merkezlerine ulaştıramayanların yardımları araçlarla alınarak toplama merkezlerine ulaştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremin ardından harekete geçen Başkent Düzceliler Platformu farklı ancak takdir toplayan çalışmaya imza attı. Platform Başkanı Abdülkerim Kaval tarafından organize edilen çalışma ile aracı olmadığı için yardım malzemelerini toplama merkezlerine ulaştıramayanların yardımları araçlarla alınarak toplama merkezlerine ulaştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 ilde yıkımlar gerçekleşti. Milyonlarca vatandaş ise mağduriyet yaşıyor. Depremzedelere yardım için Türkiye genelinde ve yurtdışında çeşitli kampanyalar düzenledi. Düzce’de de düzenlenen yardım kampanyalarına destek olmak isteyen vatandaşlar, bölgede acil ihtiyaç olan malzemeleri toplayarak koliliyor. Bu noktada yardım kolilerini aracı olmadığı için yardım toplama merkezlerine ulaştırmayan Düzceliler için Başkent Düzceliler Platformu Başkanı Abdülkerim Kaval harekete geçti. Platform tarafından kullanılan ticari araçlar ile yardım yapmak isteyen vatandaşların hazırladığı yardım kolileri, üniversite öğrencileri tarafından Düzcelilerin evlerinden alınarak yardım toplama merkezlerine ulaştırılıyor. Böylece yardım kolileri hazırlayan ancak aracı olmadığı için ulaştıramayan vatandaşların yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yardım toplama merkezlerine ulaştırılıyor. Düzce’de yoğun kış havasının yaşanması nedeniyle köylerde yaşayanlar başta olmak üzere yardım yapmak isteyip imkanları olmayanların yardımlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek için hızlıca kolları sıvayan Abdülkerim Kaval yaptığı açıklamada “Depremde yardım yapmak isteyip yardım toplama merkezlerine imkanları olmadığından gidemeyenlerin basına ilan ettiğimiz telefon numarası üzerinden konum atmalarını ve devamında adreslerinden alınan eşya ve gıdaların Düzce Belediyesine ve AFAD’a ulaştırılmasını sağladık. Bu hizmetimizi iki panelvan araç ve 4 üniversiteli gençlerimiz birlikte yaptık. Yardım kampanyası yoğunluğu sürerken Üniversitelerin eğitimlerine ara verilmesi ilan edildi. Bizlerde ilimizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizden deprem yaşanan illerimizde ikamet edenlerin eşyalarını belirttikleri yurtlarından alarak istedikleri kargo ile adreslerine gönderilmesini sağladık. Ayrıca Düzce sınırları içerisinde ücretsiz nakliye hizmeti verdik” dedi.