Kavak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde yıl sonu sergisi açıldı.

Kavak Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapılan program saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Kavak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy, "Vatandaşlarımıza meslek edindirmek ve beceri ve gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmak, kişisel gelişimini desteklemek amacıyla açtığımız kurslarımız bundan sonra da devam edecektir. Kurslarımıza gerek öğrencilerimiz ve gerekse okul çağı dışındaki vatandaşlarımızda katılabiliyorlar. Ayrıca bize gelen talepler doğrultusunda da kurslar açmaktayız” dedi.

Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl içinde yapılan güreş ve tekvando gösterileri büyük bir ilgi ile izlendi. Gösterilerin ardından 2022-2023 yılı eğitim-öğretim yılı içerisinde kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden özel el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Programa Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, siyasi partilerin temsilcileri ve çeşitli kurum ve kuruluşların müdür ve idarecileri ile vatandaşlar katıldı.