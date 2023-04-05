Samsun’un Kavak ilçesinde Bahçelievler Kuyular Cami Derneği, mahalle sakinlerine cami bahçesinde iftar verdi.

Kavak’ın Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Bahçelievler Kuyular Camii’nde, cami derneği ve hayırsever vatandaşların desteğiyle mahalle sakinlerine iftar sofrası kuruldu. İftara katılan camii cemaati, cami dernek yönetimi üyeleri ile mahalle sakinleri hep birlikte oruçlarını açtılar.

Bahçelievler Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından hayırsever vatandaşlarında katkıları ile düzenlenen iftar programına yaklaşık 500 kişiden oluşan mahalle sakini ve misafirler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda iftar sonrası çay içilip, sohbet edildi. Ardından da toplu halde teravih namazı kılındı.

Cami bahçesinde düzenlenen ve mahalle sakinlerini bir araya getiren programda konuşan Dernek Başkanı Kadir Kaval, “Cami derneğimizin tertiplediği, bizlerin de ev sahipliği yaptığımız iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Rabb’im vesile olanlardan razı olsun. Hayırlarını kabul etsin” dedi.

Kuyular Cami İmam Hatibi Nuh Okuyucu ise camilerin Müslümanların ortak malı olduğunu belirterek, “Bu akşam burada mahalle sakinleri, esnafımız, cami cemaatimiz birlik ve beraberliğin pekişmesi, kaynaşmanın artması gibi güzel bir amaç için toplandık. Rabb’im bu güzel program için katkı veren, emek veren herkesten razı olsun. Benzer programları bundan sonra da yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

Programa Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da katıldı.