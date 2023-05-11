Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Samsun’un Kavak ilçesinde sergilendi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), TX10 modelin Kavak Otogarı’nda sergilendi. Kavak’ta görücüye çıkan 523 kilometre menzili olan TX10 modelli araca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gemlik rengiyle sergilenen Togg’a binerek detaylı şekilde inceleme fırsatı bulan vatandaşlar gururlandıklarını ve ileride otomobile sahip olmak istediklerini söyledi.

Togg görevlileri ise vatandaşların araba hakkındaki sorularını cevapladı.