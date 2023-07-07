Samsun’un Kavak ilçesinde kadınlara çilek reçeli yapma kursu verildi.

Yaklaşık 65 dekar alanda çilek üretiminin yapıldığı Kavak’ta üretilen çileklere katma değer kazandırılarak bölge insanının daha fazla kazanmasını sağlamak amacıyla ilçe kadınlarına yönelik eğitim kursu açıldı. Bölgede üretilen ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, tarafından belediye destekleri ve YEG iş birliği ile kurulan Kadınlar Kooperatifi üyelerine yönelik bir günlük çilek reçeli ve marmelat kursu verilerek nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirme yapıldı. Çalışmayla ilgili bilgi veren YEG Müdürü Ebru Akman ise Kavak’ta ciddi anlamda çilek üretimi olduğunu belirterek, “Ciddi anlamda üretim var. Tarladan raflara olayını Kavak’ta başardık" dedi.