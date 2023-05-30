Samsun’un Kavak ilçesinde sağanak etkili oldu.

Kavak’ta aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinde yollar suyla kaplandı. Bazı araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan ’çok kuvvetli/şiddetli yağış’ uyarılarının ardından Samsun’un Kavak ilçe merkezinde sağanak kendini gösterdi. İlçe merkezi ve mahallelerde etkisini sürdüren sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar trafikte güçlükle ilerlerken yayalar da zor anlar yaşadı.

Bölgede yağışların hafta içinde de aralıklı olarak devam edeceği bildirildi.