Samsun Kavak Belediyesi, çalışanlarına maaş ödemesi yaptığı banka ile sağladığı anlaşmayla tüm personele 11 bin lira promosyon ödemesi alacak.

Samsun Kavak Belediyesi, çalışanlarına maaş ödemesi yaptığı banka ile sağladığı anlaşmayla tüm personele 11 bin lira promosyon ödemesi alacak.

Belediye, bünyesinde çalışan personellerine 11 bin TL maaş promosyonu ödemesi gerçekleştirecek. Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, yaptıkları görüşmeler neticesinde Belediyede çalışan personeller için bir banka ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Sarıcaoğlu, “Belediyemiz bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi ve belediye iştiraki olan Kavak İmar İnşaat Şirketi çalışanlarımızı kapsayan tüm personelimiz için uzun süren görüşmeler sonrasında anlaşma sağladığımız banka üzerinden tek seferde 11 bin TL maaş promosyonu ödemesi için anlaşma sağladık” dedi.

1,5 milyon TL ödeme

Belediye personeline toplamda 1,5 milyon TL ödeme gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, “Görüşmelerimiz neticesinde belediyemiz personelinin refahı, huzuru ve mutluluğu için en yüksek teklifini veren banka ile anlaştık. Anlaşmamız ile tüm personelimize toplamda 1,5 milyon TL ödeme gerçekleştirilecek. İlçemizin gelişmesi için emek veren, gece gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olsun. Güle güle harcasınlar” diye konuştu.