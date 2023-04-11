Samsun’un Kavak ilçesinde mazgal ve ızgaralar temizleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Kavak Şube Müdürlüğü, ilçe genelinde yağmur suyu ızgara ve kanal temizliği çalışması başlattı. Kavak’ta aşırı yağışlarda olası su taşkınlarının önüne geçmek için tıkanan yağmur suyu hatları ile ızgaralar periyodik olarak temizleniyor. Temizlenen ızgaralar sayesinde yağışlı havalarda su taşkını yaşanma riski en aza indiriliyor.

SASKİ Kavak Şube Müdürü Erol Pepeç, vatandaşları yağmur suyu ve mazgallara atık ve çöp atmamaları konusunda uyardı. Kavak’ta bir haftada yüzlerce yağmur suyu ızgarası ve yağmur suyu hatlarının temizliğinin tamamlandığını belirten Pepeç, ekiplerin çalışmalarıyla yağmur suyu hattı mazgallarından su geçişini engelleyen pet şişe, sigara izmariti, plastik ambalaj, kuru ağaç dalları, toprak ve hafriyat kalıntıları gibi atıkların temizlediğini belirtti. İlçe halkını da ızgara ve mazgalları temiz tutma konusunda uyaran Pepeç, vatandaşları buralara yağ ve benzeri maddelerin dökülmemesi, içlerine çöp, moloz veya kum gibi atıkların atılmaması konusunda duyarlı olmaya davet etti.