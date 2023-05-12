Samsun’un Kavak ilçesi Dört Yol mevkisinde sürücü ve vatandaşlara sıkıntılı anlar yaşatan kanalizasyon sorunu çözüldü.

Samsun-Ankara yan yolu olan Şehit Nurettin Cinsoy Caddesi üzerinde sık sık taşkınlara neden olan kanalizasyon arızası yapılan çalışmalarla giderildi. Bahçelievler Mahallesi Şehit Nurettin Cinsoy Caddesi’nin atık sular altında kalması yanında çevre kirliliğine de neden olan sorun, Kavak SASKİ Şube Müdürlüğü’nün bölgede yaptığı 650 metrelik ilave hat ile çözüldü.

SASKİ ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi’nin yağmur ve atık su hattını onararak çözüme kavuşturması bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.