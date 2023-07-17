Samsun’un Kavak ilçesinde buğday hasadı dualarla başladı.

Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar, bölgede buğdayda verim kaybına neden oldu. Bu sene verimin çok iyi olmadığını belirten Kavaklı çiftçiler, ilçede dönüm başına alınan buğday rekoltesinin bu yıl önceki seneye göre yüzde 50 oranında düşüş gösterdiğini öne sürdüler. Buğdayda yaşanan verim azlığı sorunundan yakınan Kavaklı üretici Kemal Aslankaya, “Bu yıl ürün yok. Yağışlardan dolayı verim çok düştü. Geçen sene olan ürün bugün yok. Bu sene boşa çalıştık emeğimizin karşılığını alamıyoruz” derken Ramazan Aktaş ise "Aşırı yağmurlar dolayısıyla verim yok. Tarladan buğday yerine ot biçer hale geldik. Yani kötünün kötüsünü yaşıyoruz. Ekinler yere yapışmış durumda" ifadelerini kullandı.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, ”Kavak’ta buğday hasat sezonu başladı. Bu yıl yağmurlarının beklenenden fazla olması nedeniyle çiftçiler mağdur oldu. Verim çok düştü. Çiftçi mağdur, eminim ki devletimiz gerekenleri yapacaktır“ diye konuştu.

Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş da yağışların buğdayda verim düşüklüğüne yol açtığını belirterek, "Bu sene mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen aşırı yağmur buğday üreticisini etkiledi. Dekar başına alınan üründe verim düşüklüğü yaşanıyor. Çiftçilerimizi nemli hasat yapmaları konusunda uyarıyoruz. Buğday depoda çabuk kurumaz. Nemli buğdaylar kuru buğdaylara da zarar verir. Buğday tarlada çok hızlı kuruyor. Benim üreticilerden isteğim buğdaylar tarlada tam kurumadan hasat etmeleridir. Çünkü nemli hasat üreticiyi mağdur ediyor" şeklinde konuştu.