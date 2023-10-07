Samsun’un Kavak ilçesinde gençler, ilçede bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "bisiklet etkinliği" düzenledi.

Kavaklı gençlerin ilçede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinliğe 25 bisikletli genç katıldı. Öğrenciler adına konuşan Utkuhan Yıldız, ilçede cumartesi gününü en güzel bir şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek, "Kavaklı gençler olarak ilçemizde bisiklet kültürünün yaygınlaşması ve bir farkındalık oluşturarak hafta sonumuzu en güzel bir biçimde değerlendirmek amacıyla aramızda böyle bir etkinlik yaptık. İlk kez olmasına karşın 25 arkadaşımız katıldı. Benzer programları bundan sonraki haftalarda da yapmayı planlıyoruz” dedi.