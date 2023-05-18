"17 Mayıs Kavaklılar Günü" Kavak Dernekler Federasyonu (KA-DEF) binasında yapılan bir etkinlikle kutlandı. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “1934 yılında TBMM’de Kavak’ın ilçe olmasının kabul edildiği tarihi ’Kavaklılar Günü’ olarak kutluyoruz” dedi.

KADEF binasında yapılan kutlama etkinliğine Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve çok sayıda Kavaklı katıldı. Kavaklılar Günü Kutlu olsun yazılı pastanın kesildiği programın açılışı yapan KA-DEF Başkanı Bayram Erişgin, “Geçen yıl ilan ettiğimiz 17 Mayıs Kavaklılar Günü nedeniyle toplandık. Kendisini Kavaklı gören, Kavaklı hisseden herkes burada tüm misafirlerimizi katılımları için çok teşekkür ediyorum. Biz KA-DEF olarak bu kutlamayı bundan sonra da her yıl daha da artan etkinliklerle kutlayamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kavak’ın ilçe olmasının kabul edildiği tarihi Kavaklılar Günü olarak kutluyoruz”

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise kutlamasını yaptıkları Kavaklılar Günü’nün temel amacının ilçe tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini koruma ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olması olduğunu söyledi. Sarıcaoğlu, Kavak Belediye Meclisi’nde de tüm parti gruplarının ortak teklifi ile 17 Mayıs’ın Kavaklılar Günü olarak kutlanması kararı aldıklarını belirterek, “1934 yılında TBMM’de Kavak’ın ilçe olmasının kabul edildiği tarihi Kavaklılar Günü olarak kutluyoruz. Bu yıl yaşadığımız büyük acı dolu deprem deniyle geniş bir kutlama yapmadık ancak gelecek yıllarda inşallah çok güzel programlarla bu günümüzü kutlayacağız. Bu tür programlarla insanlarımız toprağından kopmasın memleketini tanısın istiyoruz. Bizim Kavak olarak Ramazanlarda, bayramlarda eski geleneklerimizi yaşatıyoruz” şeklinde konuştu.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da Kavaklılar arasında müthiş bir dayanışma ve birliktelik olduğuna dikkat çekerek, “Bunu iyi değerlendirmemiz gerek. Biz bir olursak insanlar bizi dikkate alıyor. Biz birlikte hareket etmeyi becerdiğimiz zaman etkimiz de gücümüz de artıyor. Bu nedenle Bu birlikteliğimizi ve heyecanımızı hiç kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.