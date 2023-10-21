Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere ilçesinde bulunan ve coğrafi işaret alan Kavaklıdere cevizi için ‘Tarlanıza Geliyoruz’ ekibiyle üreticilere eğitim verdi. Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yapılan protokol çerçevesinde kooperatife ceviz kalibre, ceviz kırma, konveyör makinaları aldı ve kullanımlarına sundu. Yine kooperatif başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber üretimde sürekliliğin, sürdürülebilirliğin sağlamasına yönelik saha çalışmasına devam eden Büyükşehir ekipleri kooperatif üyesi üreticilerin arazilerine giderek hastalık zararlı tespitleri, verimlilik analizleri, sürdürülebilirlik analizleri yaptı.

Kavaklıdere ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Tarlanıza Geliyoruz’ eğitimine katılan Selami Gülşen Sarıyer ceviz üretimi yaptıklarını, Ziraat Odası ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile daha kaliteli ürün aldıklarını söyledi. Ceviz eğitimine katılan bir başka üretici Mustafa Şenol da 10 dönüm arazide ceviz ağaçları olduğunu, bu eğitimler ve desteklerle ürün kalitesinin arttığını söyledi ve ekiplere teşekkür etti.

Kavaklıdere Ziraat Odası Başkanı Saffet Karabıyık Büyükşehir Belediyesi ile tarımsal destek anlamında uyum içinde çalıştıklarını, eğitim, ekipman ve bahçe kurulumu noktasında büyük destek aldıklarını söyledi. Saffet Karabıyık; “Kavaklıdere’de Büyükşehir ekiplerimiz tarafından cevizle ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Gübreleme, sulama ile ilgili eğitimle üreticilerimizin daha kaliteli ürün elde etmesini, gelirinin artmasını amaçlıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle tarımsal üretim için her konuda uyum içinde çalışıyoruz. Eğitim, ekipman, bahçe kurulumu noktasında büyük destek aldık. Amacımız üreticimizin gelirini arttırmak, geliri arttırmak için kaliteyi arttırmak gerekiyor. Bunun sonucunda da ürünlerin satışı için pazar bulunması gerekiyor. Bölgemiz tarımsal üretim için parçalı arazilere sahip olması nedeniyle meyve üretimine uygun. Bu nedenle ceviz üretimine ağırlık verdik. Cevizle ilgili coğrafi işaret aldık. Oda olarak bir bahçe seçtik ve Büyükşehir Belediyemizle protokol yaparak çiftçilerimizin eğitimi için bu bahçenin dikimini, sulama sisteminin yapımını gerçekleştirdik. Burada üreticilerimize gübreleme, budama, sulama ilgili eğitimler vereceğiz. Ceviz için makineye ihtiyaç vardı. Tarımsal Kalkınma Kooperatifimize Büyükşehir Belediyemiz makine desteği verdi. Gelecek günlerde ürünlerimizin kalitesi daha da artacak, üreticimiz kazanacak. Büyükşehir Belediyemizle birlikte eğitmeye, çalışmaya, üretmeye, çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.