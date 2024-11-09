Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinin Derebağ Mahallesi’nde yer alan tarihi Hillerima Antik Kenti, geleneksel Zeytin Hasat Etkinliği’ne ev sahipliği yaptı. Güne bereket dualarıyla başlayan üreticiler ve misafirler, bölgenin verimli topraklarında ilk zeytin hasadını gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde Kavaklıdere’ye gelen katılımcılar, zeytin hasadına başlamadan önce üretim sezonunun bereketli geçmesi için dualar etti. Zeytin ağaçlarının çevresinde toplanan üreticiler ve davetliler, yıl boyunca emek verilen mahsulün toplanmasına hazırlık yaptı. Sonrasında etkinliğe katılan üreticiler, geleneksel yöntemlerle ilk zeytinlerini toplarken, bu değerli mahsulün hasat edilmesi konusundaki heyecanlarını paylaştılar. Katılımcılar, toplanan zeytinlerin yöresel lezzetlere dönüşmesini temenni ederken, üreticilerin zeytinin sofralara ulaşana kadar geçen sürede gösterdikleri emek vurgulandı. ’Bahçelerden sofralarınıza’ sloganıyla başlayan etkinlik, zeytinin mutfaklara doğal ve kaliteli bir ürün olarak ulaşması için bölgedeki çiftçilerin gayretini öne çıkardı.

Derebağ Mahallesi’nde yer alan ve geçmişten günümüze pek çok kültürü barındıran Hillerima Antik Kenti, bu etkinlikle beraber zeytin hasadına tanıklık ederek bölgenin tarımsal ve kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Zeytin hasadı etkinliği, yerel halkın tarihi değerlerine sahip çıkması ve turizme katkı sağlama açısından da önemli bir adım oldu. Bölgedeki zeytin ağaçlarının, antik çağlardan günümüze ulaşan bir geleneği yaşattığına vurgu yapıldı.

Etkinlikte konuşan üreticiler, zeytinin bölgedeki ekonomik kalkınmadaki önemini vurgularken Kavaklıdere’nin yerel üretime verdiği değerin altını çizdi. Bereket dualarıyla başlayan günün, hasat sürecinde bütün yılın emeğinin karşılığını almak açısından önemli olduğunu belirten üreticiler, bu geleneğin daha çok yayılması için çalışacaklarını ifade etti.

Zeytin hasadının, bölge halkının geçim kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekilen etkinlikte, Kavaklıdere’nin kaliteli zeytinleri ile turizm potansiyelini artırarak ekonomik katkı sağlamaya devam ettiği vurgulandı.