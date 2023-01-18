Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede modern alt ve üst yapı inşa çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kavaklıdere’de başlattığı alt ve üstyapı projesi çerçevesinde şehir girişinde bulunan yolun asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Ekipler ayrıca Turgut Özal Bulvarı üzerinde son kat sıcak asfalt döküm çalışmalarına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede modern alt ve üst yapı inşa çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kavaklıdere’de başlattığı alt ve üstyapı projesi çerçevesinde şehir girişinde bulunan yolun asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Ekipler ayrıca Turgut Özal Bulvarı üzerinde son kat sıcak asfalt döküm çalışmalarına başladı.

Şehir girişine son kat asfalt dökümü tamamlandı

Kavaklıdere merkezinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üst yapı yenileme çalışmalarına geçildi. Öncelikli olarak şehir merkezindeki sıcak asfalt çalışmalarını tamamlanırken, Turgut Özal Bulvarındaki 750 metrelik kısımda kaldırım, bordür imalatları tamamlandı ve bölgede son kat sıcak asfalt çalışmasına başlandı.

Meslek Yüksek Okulu yoluna sıcak asfalt

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca şehir içi yolunda yağmursuyu ızgara altyapısı imalat çalışmaları tamamlandıktan sonra yol üst yapı imalatlarına başlayacak. Meslek Yüksekokulu-Karayolları bağlantısına iki kat asfalt serimi, iklim şartlarının uygun olması durumunda yapılacak.