Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü görevine Oğuz Yıldırım atandı. Aydın Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Kavaklıdere Orman İşletme Müdürü olarak atanan Oğuz Yıldırım yeni görevine başladı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcıları Osman Öner ve Erdal Dingil, Personel Şube Müdürü Vedat Dayan, Aydın Orman İşletme Müdürü Mustafa Koruk, Kavaklıdere önceki Müdürü Alptekin Bozkurt Karapür ve İşletme Müdür Yardımcısı Hüseyin Devrim Karasulu Oğuz Yıldırım’a yeni görevinde başarılar diledi.

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne İşletme Müdürü olarak atanan Oğuz Yıldırım yeni görevine başladı.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Büyük’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Büyük’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.