Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kavaklıdere ilçesinde geçtiğimiz yıl zarar gören alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kavaklıdere ilçesinde geçtiğimiz yıl zarar gören alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde geçen yıl gerçekleşen büyük orman yangınında zarar gören alanlarda yeşertme çalışmaları devam ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; ”Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğümüzde geçtiğimiz yıl yanan alanları tekrar yeşertme çalışmaları devam ediyor. Menteşe şefliğinde bir yandan saha hazırlık çalışmaları sürerken diğer yandan doğal yolla gelen fidanlar boy göstermeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.