Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere ilçesinde üreticilere eğitim vermek ve destek olmak amacıyla Kavaklıdere Ziraat Odası kullanımında olan 14 dönümlük arazide ceviz, badem ağaçlarından oluşan, sulama ve gübreleme sistemleri ile örnek bahçe oluşturdu.

Kavaklıdere Ziraat Odası Başkanı Saffet Karabıyık Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte oluşturdukları ceviz badem deneme bahçesinin üreticilere eğitim vermek, destek olmak için büyük bir kazanç olduğunu söyledi. Karabıyık, “Bu bahçeyi çiftçilerimize eğitim amaçlı ortaklaşa yapılmış bir bahçe. Gerek dikim anı, gerek tel çit ve gerekse toprak altı sulama sistemlerinde Muğla Büyükşehir Belediyemiz yardımcı oldular. Bundan sonra çiftçilerimize eğitim amaçlı gübreleme, ilaçlama, budaması zaman içinde çiftçi eğitimlerinde yardımcı olacaklar. 200-230 arası ceviz, 100-150 arasında badem 60 civarında da meyve ağacımız mevcut. Asma dikmeyi de planlıyoruz. Asmalar ile de yeşillendireceğiz inşallah sahamızı” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca Kavaklıdere ilçesinde faaliyette olan Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol yaparak ceviz üretim kapasitesinin ve pazarlanabilir ürün niteliğinin arttırılması için kooperatife ceviz kırma, boylama, taşıma bandı, çuval ağzı dikme makineleri verdi. Üreticiler hem bu aletlerden hem de eğitim bahçesinden yararlanabilecek.