AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Kavaklıdere’deki toplantı ve ziyaretlerinin ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde ve 2 yıldır yapılmayan yol ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Kavaklıdere’deki toplantı ve ziyaretlerinin ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde ve 2 yıldır yapılmayan yol ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

Milletvekili Gökcan, “Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 yıldır çile çekilen yolun yapılmasına karar verdi ve resmi web sitesinden Turgut Özal Bulvarı yol yapım çalışması için ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu. Önümüzdeki günlerde yol yapım çalışması başlayacak ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 4 dönemdir AK Parti’ye oy verdikleri için adeta cezalandırdığı Kavaklıdereli hemşerilerimizin yol çilesi de sona erecek. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimiz için hayata geçirdiği projeleri ve çalışmaları kendi söylediği için yapılmış gibi sahipleniyor. Ben söyledim Recep Tayyip Erdoğan yaptı diyerek vatandaşlarımızı yanıltıyor. İşin aslı Türkiye’de Muğla’da hiçte öyle değil. Senin CHP’li Belediyenin milletimize 2 yıldır yaşattığı yol çilesini AK Parti Muğla Milletvekili olarak biz gündeme taşıdık. Muğla’mızın 13 ilçesinde kanalizasyondan alt yapıya, ulaşımdan yol ve içme suyuna ve imar çalışmalarına kadar yetki ve sorumluluğu Muğla Büyükşehir Belediyesinde olan her yerde problem var. Engelleniyoruz bahanesiyle kamuoyunu yanıltmayı bırakın. Artık algı ve manipülasyon çalışmalarınıza halkımızın karnı tok. Sahaya çıkın ve Muğla’mızdaki işlerinize bakın. Kredi de kullanıyor, Eurocinsinden borç da alıyor. Kim neyi engellemiş. Euro cinsinden aldığın kredi ile 4 km’lik yolu bugüne kadar yapsaydı ya. Neyse ki Sayın Gürün sesimizi geç de olsa duyuyor. Biz dedikten sonra asli işini yapıyor” dedi.