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Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcıları Ersen Çetin ve Adnan Güller, Şube Müdürü İsmet Dokur ve Nazilli Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Karasulu Mehmet Akbıyıkoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü görevine Mehmet Akbıyıkoğlu atandı. Nazilli Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Kavaklıdere Orman İşletme Müdürü olarak atana Mehmet Akbıyıkoğlu yeni görevine başladı.

Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü’ne İşletme Müdürü olarak atanan Mehmet Akbıyıkoğlu yeni görevine başladı.

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