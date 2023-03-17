Samsun’un Kavak ilçesinde bulunan tavuk çiftliği sahiplerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tavuk üretiminde istenilen verimin elde edilmesi amacıyla Türkiye’nin önde gelen tavuk işletmesi şirketlerinin uzmanları tarafından Kavaklı tavuk çiftliği sahiplerine girişimcilik konusunda farkındalık oluşturmayı, yenilikçi bakış açısı kazandırmayı, yenilikçi yaklaşımlarını iş kazanımlarına dönüştürmeyi ve yenilikçi ortamları yönetmek için gereken araç, beceri ve stratejileri öğretme amaçlayan bir eğitim verildi. Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan ve yaklaşık 65 tavuk çiftliği sahibi ile ilçede tavuk işletmesi ve bakıcılığı konusunda uzman saha elemanları katıldı. Toplantıda katılımcılara etlik piliç kümesleri, kümeslerin hazırlanması, hayvanların bakımı ve beslenmesi, etlik piliç hastalıkları, sağlık koruma tedbirleri ve biyogüvenlik uygulamaları konusunda teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.

Kavak Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinin de katılım sağladığı ve yaklaşık 2 saat süren bilgilendirme toplantısı kümes sahiplerinin soru ve cevap bölümü ile sonlandı.