Gölcük Kavaklı sahilinde yer alan ve zamanla deforme olan 2 tenis, 1 basketbol ile 1 voleybol sahası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

Gölcük Kavaklı sahilinde yer alan ve zamanla deforme olan 2 tenis, 1 basketbol ile 1 voleybol sahası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zamanla deforme olan Gölcük Kavaklı sahilindeki 2 tenis, 1 basketbol ve 1 voleybol sahasında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde spor sahalarının beton zeminleri revize edildi. Asfalt imalatı yapılan sahalar akrilik boya ile yenilendi. Dört tesisin mevcuttaki kafes telleri sökülerek profil direk eksikleri tamamlandı. Boyanan kafesler yenilenirken yeni kafes tel imalatı ile çepeçevre imalat tamamlandı. Voleybol, tenis ve basketbol sahasının pota direkleri, file direkleri ve filelerinin tamamı sökülerek yenileriyle değiştirildi.

Baştan aşağıya yenilenen spor salanları bu sayede estetik bir görünüme kavuşmuş oldu.