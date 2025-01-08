Samsun’un Kavak İlhan Kuşan Ortaokulundan 8 öğrenci, Okul Sporları Yıldızlar İl Birinciliği Güreş (grekoromen) Müsabakalarında 8 altın madalya kazandı.

Okul Sporları Yıldızlar İl Birinciliği Güreş (grekoromen) Müsabakalarında yarışan öğrencilerden Efecan Köz, Kadir Kırış, Aydın Efe Trabzon, Talha Emir Sağlam, Turgut Yasin Talha, Mustafa Yusuf Yazıcı, Emirhan Gümüş ve Hüseyin Can Üke il birincisi, Fırat Eren, Yağız Özgür Metin ve Efe Berk Gül de il ikincisi oldu. Böylece Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu güreşçileri takım halinde de il 1’incisi olmayı başardı. Müsabakalara okulu temsilen katılan tüm öğrenciler, bu başarıların ardından Amasya’da yapılacak olan grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Yaşar Doğu’nun memleketi

Başarıları dolayısıyla öğrencileri tebrik eden Kavak İlhan Kuşan Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Tarku, “Olimpiyat, dünya ve Avrupa Şampiyonu olan, ata sporumuzun efsane güreşçisi Yaşar Doğu’nun memleketi olan Kavak ilçemize bu gururu yaşatan tüm öğrencileri kutluyorum. Ayrıca güreşçi öğrencilerimizin yetiştirilmesinde ve müsabakalara hazırlanmalarında büyük emek harcayan Kavak Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi antrenörlerine ve beden eğitimi öğretmenlerine teşekkür ederim” dedi.