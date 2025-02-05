SAMSUN (İHA) – Samsun’un Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu öğrencileri, Küçükler Grekoromen Güreş Okul Sporları Yarışmalarında takım halinde il birincisi olarak Karadeniz Bölgesi’nde yarışmaya hak kazandı.

Küçükler Grekoromen Güreş Okul Sporları Yarışmalarında Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu öğrencilerinden Muhammet Musap Aker 41 kiloda, Muhammet Ali Cirit 48 kiloda, İhsan Güner 57 kiloda, Muhammet Eren Arslan 62 kiloda, Yasir Talha Kazancı 68 kiloda ve Abdullah Fırat Aktaş ise 90 kiloda il 1.’si oldular. Mustafa Emre Girgin’in de 34 kiloda il 3.’sü olması ile birlikte Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu, il 1.’si olma başarısı sağladı.

Yarışmada 7 madalya öğrencileri tebrik eden okul yöneticileri, "Okulumuzu gruplarda temsil etmeye hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ederiz. Sporcularımızın başarısında emeği geçen Kavak Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi antrenör arkadaşlarımıza ve öğretmenlerine teşekkür ederiz. Yıldız Güreş Takımımız ilde 11 madalya almıştı. Küçükler takımımız da bugün 7 madalya aldı ve bu sene toplam 18 madalya elde edildi. Şu anada kadar sporcularımız 13 altın,3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı" ifadelerini kullandı.