İlçe Müftüsü Asan, Kavaklı Kız Kur’an kursu öğrencilerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Tavşanlı Müftülüğü Kavaklı Kız Kur’an Kursu hafızlık Proje öğrencileri, duyarlılık göstererek kendi aralarında topladıkları yardımları, tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan halkına ’’İyilik Treni’’ ile ulaştırılmak üzere İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan’a teslim ettiler.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kavaklı Kız Kur’an Kursu Hafızlık Proje öğrencileri kendi aralarında topladıkları yardımları tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan halkına gönderdi.

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