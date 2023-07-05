Samsun Kavak Kadınlar Derneği Başkanı Hacer Kaya, "Kavak dışında bulunan tüm girişimci ve yatırımcı kadınlarımızı ilçemize yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Kavaklı kadınlar, kurdukları Samsun Kavak Kadınlar Derneği çatısı altında bir araya geldi. Yaklaşık 15 gün önce kurdukları dernek bünyesinde kısa sürede 100 üye sayısına ulaştıklarını belirten Dernek Başkanı Hacer Kaya, "Kavak ilçemizin gelişimi için bundan sonra bizlerinde elleri taşın altında olacak" diye konuştu.

Kavaklı kadınları tek çatı altında toplamanın uzun zamandır hayalleri olduğunu vurgulayan Dernek Başkanı Kaya, yönetim kurulu ile yaptığı toplantıda öncelikle Türkiye’nin muhtelif il ve bölgelerinde iş yapan Kavaklı girişimci kadınlara ulaşarak memleketlerine yatırım yapmalarını isteyeceklerini söyledi.

Kavak’ın özellikle son 10 yılda gerçekleştirdiği atılımlar ile gerek şehirleşme ve gerekse sanayileşme anlamında çok büyük mesafe aldığını anlatan Samsun Kavak Kadınlar Derneği Başkanı Hacer Kaya, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hayalimizdeki Kavak’ın oluşumuna katkı sunmak için ilçe kadınları olarak bir araya geldik. Henüz bir ay bile olmadan üye sayımız 100’e ulaştı. Hedefimiz büyük, amaçlarımız büyük. Başarılı olacağımıza olan inancımız tam. Yapacağımız çalışmalar ile bir yandan Kavaklı kadınlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlarken diğer yandan da ilçemizde yatırımların artmasına vesile olarak göç veren değil artık göç alan bir Kavak için hep birlikte çalışacağız. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde iş yapan Kavaklı girişimci kadınlarımızı da memleketlerine baba ocaklarına olan vefa borçlarını yatırımları ile ödemeye bekliyoruz."