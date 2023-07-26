SAMSUN (İHA) – Samsun’un Kavak ilçesinde çocuklar roman karakterlerini canlandırdı.

Samsun’un Kavak ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından başlatılan proje çerçevesinde, öğrencilerin kitap okumaya ilgilerinin artması ve okuma kültürünün yaygınlaşması amacıyla ’Roman Karakterleri Canlandırma’ adlı etkinlik düzenlendi.

Okul öğrencilerinin oyunculuk performanslarının göz doldurduğu etkinlik, katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. Etkinliğin açılışında konuşan Kavak Genç Merkezi Müdürü Deniz Konak, amaçlarının ilçede kitap okuryazarlığını artırmak olduğunu belirtti. Konak, ayrıca şunları söyledi:

“Kavak Gençlik Merkezi olarak çocuklarımıza roman kahramanlarını tanıtmak için etkinlik düzenledik. Merkez olarak her hafta bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bu etkinlik için de epey uğraştık. Bugünkü etkinliğimizde bazı roman kahramanlarını tanıtmak istedik. Her genç bir roman kahramanı olmak ister. Biz de onların hayallerini gerçekleştirmek istedik. Çocuklarımızın hepsi birer birer ayrı bir roman kahramanı oldular. Kendilerini tanıttılar. Kahramanların kitaplarını yavrularımıza tanıttık. Bu kahramanları tanıtım etkinliğinde en büyük amacımız kitap okuryazarlığını ön plana çıkartmaktı. Kitapların ne kadar önemli olduğunu çocuklara göstererek Kavak’ta okuryazar sayısını artırmak istiyoruz. Çocuklar bizim için birer cevher, hepsi bizim geleceğimiz. Bu etkinlikte katkıları olan tüm öğretmenlerimize ve hocalarımıza çok teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik gerçekleştirdik.”