Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yaz mevsiminin gelmesiyle tüm ekiplerini sahaya sürerek yeşil alan, park ve bahçe gibi alanları vatandaşların kullanımına hazırlatıyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle Kavak Belediye ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında parkların bakım-onarım ve temizlik çalışmaları hız kazandı. Genel temizlik, bakım ve onarım işlerinin de yürütüldüğü çalışmalar sonunda ilçenin daha güzel bir görünümle Kavaklı vatandaşların kullanımına hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu tarafından seferber edilen ekipler yaptığı çalışmalarıyla parklarda aydınlatma sistemleri onarılıyor, yürüme yolları ve çöp kutuları yenileniyor ve oturma bankları sayısı artırılarak kırık olanlar onarılıyor. Ekipler ayrıca parklardaki spor aletleri ve çocuk oyun guruplarını da bakımdan geçiriyor. Tüm bu çalışmaların yanı sıra parklar baştan aşağı temizlenerek yaza hazır hale getiriliyor.

Yapılan çalışma ve hazırlıkların vatandaşların daha rahat ve güvenli bir ortamda dinlenmeleri ve hoş bir zaman geçirmeleri için olduğunu bildiren Başkan Sarıcaoğlu, “Yaz ayının gelmesiyle ilçemizde genel bir çalışma başlattık. Ekiplerimiz sağlıklı, tertemiz ve yeşil bir Kavak için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. İlçemizde bulunan tüm parklarımızda bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, çocuk oyun grupları, aydınlatma sistemleri ve yürüme yollarının bakım ve onarımı yapılıyor. Ekiplerimiz ayrıca bunlara ilave olarak ağaçların bakımlarını da yaparak tüm park ve bahçelerdeki ağaçlar budanarak hastalıklara karşı ilaçlanıyor. İlçeyi daha güzelleştirmek amacıyla cadde refüjlerinde yeşillendirme ve çiçeklendirme faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Tüm çalışmalarımız parklarımız ve tüm sosyal tesislerimizde hemşerilerimizin temiz ve huzur dolu bir ortamda aileleri ve çocukları ile güzel vakit geçirmeleri için" dedi.