Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavak ilçesine halk ekmek büfesi kuruldu.

Samsun’un Kavak ilçesinde Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan İlçe Otobüs Terminali’ne kurulan "Samsun Halk Ekmek" büfesi, yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak. İlçe otogarında satışlarına kısa zaman sonra başlayacak olan ilk büfenin ardından ikincisinin de kurulacağı belirtildi. Kavaklı vatandaşlar, halk ekmek büfelerinin ilçelerinde hizmete girecek olmasından dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’a teşekkür ettiler.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır ise "Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için bir onurdur" diyerek Başkan Halit Doğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bakır, "Büfelerimizden 1 tanesi ilçe otogarımızda yerini aldı. İkinci büfenin de yakın zamanda ilçe merkezimizde yerini almasını planlıyoruz" dedi.