Tarım ve Orman Bakanlığı, Kavak Yerel Eylem Grubu’nun(YEG) bölgedeki çalışma ve projelerini örnek gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kavak Yerel Eylem Grubu’nun(YEG) bölgedeki çalışma ve projelerini örnek gösterdi.

Kavak Yerel Eylem Grubu bölgede gerçekleştirdiği çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı tüm YEG’lere örnek gösterdi. Kavak ilçesinin kırsal kalkınma sürecine katılmasını sağlamak ve kırsal alanlarda uzun vadede sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla kurulan ve başkanlığını Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nun yaptığı Yerel Eylem Grubu, proje ve çalışmaları ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki benzer kuruluşlara örnek gösterildi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere beraberinde bakanlık yetkilileri ile Kavak’a gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Dairesi Başkan Vekili Özge Tekin, Kavak’ta yapılan çalışmalara hayran kaldı. İlçe kadınların el emekleri ile hazırladıkları yöresel ürünleri de inceleyen Tekin, “Kavak projeleri ve çalışmaları ile diğer şehirlerimize örnek oluyor” dedi.

Kavak’ta 2023 yılı IPARD III Programı’nda YEG’lerin misyonları, bütçeleri, sorunları ve çözüm önerileri başlıklı istişare toplantısında YEG Müdürü Ebru Akman’ın Kavak’ta yapılan çalışma ve projelere ilişkin sunumunu ilgi ile izleyen Tekin, “Yerel eylem grupları tabandan tavana yaklaşım ile kırsal kalkınmaya destek vermektedir. Yaptığınız çalışmaları yerel aktörlerle istişare ederek projelendirmeniz Kavak YEG’in başarısıdır. Kavak’ta sağlanan bu başarı diğer YEG’lere örnek teşkil etmekte. Bundan sonra da çalışmalarınızdaki kamu, özel sektör ve Sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinizin devam etmesini temenni ediyoruz”diye konuştu.

Bakanlık heyeti toplantı ardından YEG öncülüğünde kurulan Kavak Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi’ne ziyarette bulunarak ilçe kadınlarının el emekleriyle ürettikleri yöresel ürünleri inceledi.