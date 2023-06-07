Kavak Yerel Eylem Grubu(YEG) Derneği, sporculara malzeme desteği verdi.

Bölgede sporu yaygınlaştırmak ve teşvik etmeye amaçlayan Kavak YEG, ilçede spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. YEG Müdürü Ebru Akman, spora desteklerinin devam edeceğini belirterek, “Kavak YEG olarak bölgesinde faaliyette bulunan Kavak Gençlik ve Spor Kulübüne faaliyetlerine uygun olarak spor etkinliklerinde kullanılmak üzere krampon, eşofman takımı, forma seti, yağmurluk, yelek ve top gibi spor ekipmanları teslim ettik. İlçemizde sporun gelişmesi gençlerimizi spora yönlendirmek adına yaptığımız bu destek gençlerimize ve spora gönül vermiş tüm sporseverlere hayırlı olsun” dedi.