Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü araç filosu alınan yeni araçla daha güçlendi.

Kavak Şehit Nurettin Cinsoy Polis Merkezi Amirliğine tahsis edilen aracın anahtarını görevli polis memuruna teslim eden İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli, "Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek adına Kavak Şehit Nurettin Cinsoy Polis Merkezi Amirliğine, Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından tahsis edilen aracı ilçemiz hizmetine kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazasız belasız kullanmak nasip olur. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız ve diğer kamu kurumlarımız ile bu güzel ilçemize hizmet etmeye çalışıyoruz. İlçe Emniyet filomuza kattığımız bu araç ilçemizin huzuru ve selameti için kullanılacak" dedi.