Samsun’da Kavak Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Bilgin, görevine başladı.

Samsun’da eski Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı olarak görev yapan Opr. Dr. Mehmet Bilgin, Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi olarak tayin edildi. Bilgin ilçeye gelerek yeni görevine başladı.

Başhekim Bilgin kimdir?

1976 yılında Samsun’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Samsun’da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. 2001-2006 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2006-2013 yılları arasında Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi ve Samsun Çarşamba Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. 2013-2015 yıllarında Çarşamba Devlet Hastanesi’nde başhekim, 2015-2021 yıllarında Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi’nde başhekim olarak görev yaptı. 2021-2023 tarihlerinde Samsun Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı olarak görev yaptı. 17 Ekim tarihinde Kavak Devlet Hastanesi’ne Başhekim olarak göreve başladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.