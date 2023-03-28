Yeni hizmete giren Kavak Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi ilk hastalarını kabul etmeye başladı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kavak Devlet Hastanesinde hizmete açılan 5 cihaz kapasiteli diyaliz merkezi ilk hastalarını kabul etmeye başladı. 1 milyon 350 bin TL’ye mal olan ve 2’si hekim olmak üzere toplam 7 personelle hizmet verecek diyaliz merkezinin açılmasıyla Kavak ilçesinde yaşayan vatandaşlar diyaliz için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak.

“Diyaliz hastalarının başka ilçelere gitme zorunluluğu kalktı”

Hizmete giren merkez hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Diyaliz hepimizin bildiği gibi hastalarımız için yorucu bir işlem. Kavak’taki hastalarımız bir de bu yorucu işlem için ya Havza ilçemize ya da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Diyaliz Merkezine gitmek zorunda kalıyorlardı. 5 cihaz kapasiteli ve 20 hastamızın tedavi imkânı bulacağı merkezimizin hizmete girmesiyle artık Kavak’taki hastalarımız başka bir hastaneye kilometrelerce yol kat ederek gitmek zorunda kalmadan hizmet alabilecek. Ayrıca yine Kavak ilçemize yakın mesafede bulanan Asarcık ilçemizdeki diyaliz hastalarımızda yaklaşık 60 km uzaktaki Havza yerine kendilerine 15 dakikalık mesafede alan Kavak ilçemizde diyaliz hizmeti alarak, diyaliz için her gün gidiş geliş 1,5 saat yol yapmak zorunda kalmayacaklar” dedi.

Merkezin ilk hasta kabulünü yapması nedeniyle hastaneyi ziyaret ederek tedavi almaya başlayan hastalara ’geçmiş olsun’ dileklerini ileten Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. H. Yalçın Büyükkarabacak, “Bugün merkezimize ilk hizmet alan hastalarımızı ziyaret ettik, hastalarımızla sohbet etme imkânı bulduk. Onların ve hasta yakınlarımızın yüzlerindeki gülümseme ve memnuniyetlerini ifade edişleri bizleri çok mutlu etti. Merkezimizde hastalarımız için diyaliz hizmetinde en son teknoloji diye tabir edebileceğimiz cihazlarımızı kullandık. Bu yeni cihazların Samsun’da hizmet veren teknolojik özellikler bakımında en iyi cihazlar olduğunu söyleyebilirim. İlimize bu merkezin ve nitelikli cihazların kazandırılmasından dolayı Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyor, yeni merkezimizin Kavak ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Diyaliz merkezinin ilk hastası

Diyaliz merkezinden hizmet alan ilk hasta olan Sebahat Töngel (66), daha önce diyaliz hizmeti almak için Havza’ya gitmek zorunda kaldıklarını, bunun da hem uzun yol hem de masraflar nedeniyle kendisine ve eşine külfet olduğunu, merkezin açılmasından sonra bu zorluktan kurtulduklarını söyleyerek, şimdi kendi evlerine çok yakın güzel bir ortamda hizmet almaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Evlerinin yeni hastanenin hemen karşısında olduğun belirten hasta yakını Muammer Töngel ise "Hep sağlık hizmeti ayağımıza kadar geldi’ derlerdi haberlerde. Şimdi bize de öyle oldu. Devletimiz hem hastanemizi hem diyaliz merkezimizi ayağımıza getirdi. Allah emeği olan herkesten binlerce kez razı olsun” şeklinde konuştu.