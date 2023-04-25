Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan çocuklara yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği düzenlendi.

Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selma Tekin tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nun da katıldığı çocuklara yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Cezaevinde kalan çocukların rehabilitasyonuna destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar şiirler okudu, halk oyunu gösterileri sergiledi.

Programda çocuklara hitaben bir konuşma yapan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Kılıç, çocuklar için Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden OMÜ ile yaptıkları iş birliği protokolünden söz ederek, "Sizlerin daha iyi eğitim alması ve rehabilite olması amacıyla OMÜ ile iş birliği protokolü imzaladık. Üniversitemizin deneyimli kadroları sizlere destek olacaklar. Sizler de bunun kıymetini bilin ve sonuna kadar değerlendirin. Bu sizler için çok önemli bir şans. Hocaların sizlere vereceği desteği sizler de destekleyin" dedi.

Programda daha sonra cezaevinin kurulmasından buyana emek veren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç tarafından plaket verildi.