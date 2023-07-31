Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Daha önceden onayı alınan kütüphaneye, Şehit Eren Bülbül’ün adı verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Törenin açılış konuşmasını yapan kurum idarecilerinden Hasan Dursun, kütüphanenin 2 bin 873 kitapla açıldığını ve bugüne kadar 391 kitabın çocuklar tarafından okunduğunu söyledi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, “Bugün gerçekten çok önemli ve anlamlı bir olaya tanıklık ediyoruz. Biliyorsunuz Eren Bülbül vatanına, milletine hizmet ederken şehit olmuş bir kardeşimiz, bir çocuğumuzdur. Çocuklar, bizim çocuklarımız. Dolayısıyla çocuklarımızı yetiştirip topluma, devlete faydalı birey halinde geri dönüşlerini sağlamak da bizim görevimizdir” dedi.

Kılıç’ın konuşmasının ardından Şehit Eren Bülbül’ün öz geçmişi okundu. Akabinde Bülbül için hazırlanan belgesel gösterimi tüm konuklara ve çocuklara sunuldu. Programda, kütüphanede en çok kitap okuyan ve okuma yazma kursunda başarı elde eden suça sürüklenen çocuklara başarı belgeleri ve hediyeler takdim edildi. Ayrıca kütüphanenin hazırlanmasında emeği geçen, Kavak Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Emre Şimşek’e, Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir tarafından plaket verildi.

Şevket Cinbir, plaket takdiminin ardından yaptığı konuşmasında, “Samsun Valiliği olarak çocuklarımızın ihtiyaçlarının ve taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Kütüphanede devam eden törenin ikinci bölümünde ise kurum vaizi Rafet Duman tarafından yapılan duaların ve protokol tarafından kurdele kesiminin ardından kütüphane hizmete açıldı. Düzenlenen törene ayrıca Samsun Adalet Komisyonu Üyesi Mutlu Tanrıkulu, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Samsun ve Kavak’ta bulunan kamu kurumlarının müdürleri ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.