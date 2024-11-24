SAMSUN (İHA) – Samsun’un Kavak ilçesinde gece saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi, birçok ilde olduğu gibi Samsun’da da kendini gösterdi. Kavak ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. İlçe sakinleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözlerini mevsimin ilk karı ile açtılar.

Kar yağışı nedeniyle beyaz gelinliğini giyen ilçede üst kesimlerde kar kalınlığı 10 santimi geçti. Büyükşehir Belediyesi ve Kavak Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması adına sıkıntı olabilecek yerlerde teyakkuzda bekledi.

İlçeye mevsimin ilk karının düştüğünün altını çizen emekli öğretmen Ramazan Atıcı, “24 Kasım Öğretmenler Günü sabahında uyandığımızda bir de baktık ki etrafımız kara bürünmüş. Her taraf karla örtülmüş. Bundan birkaç ay önce Güven Göleti’nde yeterli yağış olmadığından dolayı kuraklıkla karşı karşıya kalmış, su kıtlığı yaşanmıştı. Suyumuzu çok tedbirli kullanmıştık. Şükürler olsun ki bugün kar yağdı ve yapmaya devam ediyor. Eskiler, ‘Ayva çok olunca kar çok yağacak’ derlerdi. İnşallah bu atasözümüz tutacak ve bol bol yağışlarla görürüz. Kuraklık ve su kıtlığı yaşamayız diye umut ediyorum” dedi.

Kavak ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Samsun’un diğer ilçelerinde de soğuk hava etkili oldu.