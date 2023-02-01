Samsun’un Kavak ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve Samsun-Ankara karayolu beyaza büründü.

Samsun’un Kavak ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve Samsun-Ankara karayolu beyaza büründü.

Kış kuraklığı riski ile karşı karşıya kalan Samsun’da bazı ilçelerde kar yağışı başladı. Özellikle kış mevsiminde yaz havası yaşayan Samsun’da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışının etkisini gösterdiği Kavak ilçesinde ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Dron ile görüntülen ilçede evlerin çatıları ve ağaçlar karla kaplandığı görüldü. Kavak Belediyesi ise ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.