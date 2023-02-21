Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) deprem bölgesinde günlük 2 bin 500 kişinin 3 öğün sıcak yemek ihtiyacını karşıladı.

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) deprem bölgesinde günlük 2 bin 500 kişinin 3 öğün sıcak yemek ihtiyacını karşıladı.

Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve 25 kişilik ekibi 8 gün boyunca Malatya İnönü Üniversitesi yerleşkesinde 8 gün depremzedelerin hem yemek, hem gıda ve hem de diğer ihtiyaçlarına koştu.

Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, KAÜ’nün her türlü hazırlığını yaptığını ve aynı ekiple ihtiyaç duyulduğu takdirde Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’a gideceklerini söyledi.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “KAÜ 7 araç yardım malzemesi, aralarında öğretim üyesi ve idare personelden oluşan 25 kişilik bir ekip ile yola çıktık. Malatya’daki suyun sıkıntılı olduğunu öğrendiğimizden biz ilk 4 gün yemek yapacak suyu dahi Kars’tan alıp götürdük. Bütün malzememizi, burada temel mantığımız şu idi, afet bölgelerinde de olması gereken oraya yardıma giden kişiler, gruplar oraya sıfır maliyetle, sıfır yükle gitmeleri gerekiyor. Yani oraya gittikten sonra ‘bana şunu verin’, ‘bunu nereden alacağım’, onlara soru dahil sormamaları gerekir. Çünkü daha çok erken, durumları perişan, kafaları karışık, bir sürü sorun var. Biz de o mantıkla gittik ve biz ilk 4 günlük süreci Kars’ta planladık ve nasıl ilerleyeceğini burada planladık ve gittik. Aynısını orada uyguladık. Malzememizi boşalttık ve çorbamızı dağıtmaya başladık.

“2 bin 500 kişiye 3 öğün sıcak yemek dağıttık”

Malatya’da depremzedelere 3 öğün sıcak yemek dağıttıklarını ifade eden Prof. Dr. Kapu, “Günlük 2 bin 500 kişiye 3 öğün sıcak yemek dağıttık. Mobil yemek dağıtma aracımızı da götürmüştük. Hem bulunduğumuz kampusta 500’e yakın insan vardı. Ayrıca 2 spor salonu, 1’de çadır bölgesinde, özellikle mobil aracımızla mahalle aralarına, enkazlarda çalışan görevlilerin de hem yemek hem de sıcak çorba ihtiyaçlarını biz karşıladık. Bunu 8 gün aralıksız devam ettirdik. Günlük ortama 2 bin 500 kişiye 3 öğün sıcak çorba, kahvaltılık ve yemek verdik” diye konuştu.

“İhtiyaç duyulduğu an aynı ekipler tekrar gideriz”

İhtiyaç duyulduğu an aynı ekipler deprem bölgesine gidebileceklerine dikkat çeken Kapu, “Giyim malzemesi, battaniye, ısıtıcılar, hijyen malzemelerini, çocuk bezi, temel ihtiyaç malzemeleri, ana faaliyetimiz yemek olmasına rağmen biz bunları aynı anda yaptık. Ayrıca Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerimizle irtibatımız devam ediyor. İhtiyaç olduğu takdirde aynı ekiple, farklı bir yöntemle tekrar bölgeye gitmeyi düşünüyoruz. Valimizin bilgisi doğrultusunda AFAD koordinesinde somut bir alan belirleyip, bu bağlamda gittiğimiz yere sıfır yükle aynı hizmetleri devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.