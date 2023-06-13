Kars Ticaret ve Sanayi Odası, TUBİTAK ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) işbirliğiyle "Yöresel Peynirlerin Yeni Nesil Tüketici ile Buluşması" Paneli düzenlendi.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen panel yoğun ilgi gördü. Panelin açılışında konuşan KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu , Kars’ın tarihi ve coğrafi konumuyla, benzersiz bir peynir üretim potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Alibeyoğlu, “Kars’ın zengin kültürel mirasını ve özellikle yöresel peynirlerimizin önemini vurgulamak adına büyük bir fırsat sunmaktadır. Yöresel peynirlerimiz, sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda geleneksel üretim teknikleriyle de öne çıkmaktadır. Bu topraklarda üretilen sütlerle elde edilen peynirler, yüzyıllardır insanların sofralarını süslemekte ve onlara besleyici bir lezzet sunmaktadır. Bugün ise bu panel vesilesiyle, bu lezzetleri yeni nesil tüketicilerle buluşturmanın önemini masaya yatıracağız. Dünyada tüketici tercihleri değişiyor ve giderek daha fazla insan, geleneksel ürünlere olan ilgisini artırıyor” dedi.

Alibeyoğlu, “Bu durum, Kars yöresel peynirlerimiz için büyük bir fırsat sunmaktadır. Ancak, yeni nesil tüketicileri etkilemek için daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini de unutmamalıyız. Üretim süreçlerini modernize etmek, ambalajlama ve pazarlama stratejilerini güçlendirmek ve nitelikli insan kaynağına yatırım yapmak, yöresel peynirlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaktır. Bu panelde bir araya gelerek, sektörün önde gelen isimlerinden değerli bilgileri ve deneyimlerini paylaşacak, tüketici beklentilerini analiz edecek, pazar trendlerini inceleyecek ve yöresel peynirlerimizin rekabet gücünü artırmak için nasıl adımlar atabileceğimizi tartışacağız. Ayrıca, işbirliği ve networking fırsatları yaratarak, bu sektördeki tüm paydaşların bir araya gelmesine vesile olacağız. Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yöresel peynirlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Panelde Kars Peynir üreticilerini temsilen Koçulu Peynircilik Sahibi İlhan Koçulu “Yöresel Peynir Üreticilerinin Mevcut Durumu ve Gelecek Beklentileri” hakkında konuşma yaptı ve sektörün sunmuş olduğu fırsatlar ile sektörde yaşanan sorunlara değindi.

Ayrıca Panelde; Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar tarafından Türkiye Gıda Sektörünün İnovasyon Süreçlerinde Yeni Bir Yaklaşım, Prof. Dr. Oya Berkay Karaca tarafından Geçmişten Günümüze Geleneksel Peynirler, SÜTAŞ Koordinatörü Özlem Kaner tarafından Süt Ürünleri Sektöründe Sürdürülebilirlik, Prof. Dr. Yahya Kemal Avşar tarafından Uluslararası Coğrafi İşaret Uygunluk Tescili ile Markalaşmak konularında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.