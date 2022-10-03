Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nın yasal olarak 4 yıldan bir gerçekleştirilen oda seçimleri çerçevesinde TSO Meclisi’nde temsil edilen 10 meslek komitesi Meclis Üyeliği için sandık başına gitti.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nın yasal olarak 4 yıldan bir gerçekleştirilen oda seçimleri çerçevesinde TSO Meclisi’nde temsil edilen 10 meslek komitesi Meclis Üyeliği için sandık başına gitti.

Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen seçimler öncesinde polis ekipleri salon etrafında güvenlik önlemleri alırken, üyeleri ise salona gelerek oy kullanmaya başladı.

Yapılan seçimlerle ilgili açıklama yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “2022 yılı 1 Ekim, 30 Kasım tarihleri arasında tüm Türkiye’de oda ve borsa seçimleri başladı. Biz de Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı olarak 2022-2026 yılları arası hizmet görevi için seçimlere start verdik. Bugün seçimimiz gerçekleşiyor. Kars iş camiası için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.