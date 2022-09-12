Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonu Ticaret Borsası’nın akreditasyon belgesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin gerçekleştirdiği 2021 yılı denetimlerinin tamamlanması ile yenilendi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonu Ticaret Borsası’nın akreditasyon belgesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin gerçekleştirdiği 2021 yılı denetimlerinin tamamlanması ile yenilendi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ile Kastamonu Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce (TOBB) yapılan 2021 yılı denetimlerini başarıyla geçerek akreditasyon belgesini yeniledi. Akreditasyon belgeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde törenle takdim edildi. TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleşen törene, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri ve her iki odanın yönetim kurulu üyeleri ile akreditasyon sorumluları katıldı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonu Ticaret Borsası’na akreditasyon belgelerini, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz takdim etti.

Konu ile ilgili konuşan KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “TOBB’un akreditasyon liginde olmak için odamızın akreditasyon sorumluları başta olmak üzere yoğun bir çalışma sergiliyoruz. 2021 yılı denetimlerinden başarı ile çıktık. Odamızın kurumsallığını artırmak ve üyelerimize verdiğimiz hizmetin çıtasını yükseltmek adına akreditasyon sertifikasını çok değerli buluyoruz” dedi.

Kurumsal yapının durumunu göstermesi bakımında akreditasyon belgesinin en önemli test aracı olduğunu kaydeden Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri ise, “Oda ve borsaların gerek kurumsal yapı gerekse de üyelerine verdikleri hizmetlerin standarda ulaşması ve sürdürülebilir olması için TOBB’un gerçekleştirdiği akreditasyon sürecini önemsiyoruz ve geçtiğimiz her denetim testinden daha tecrübeli ve güçlü çıkıyoruz” diye konuştu.