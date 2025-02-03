BUFSAD Kadın Fotoğrafçılar Grubu ‘BİZ’ in teması ve tekniğiyle ses getiren sergisi ‘KATMAN’ bu kez de BÜDOTEK’te sanatseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan ve 1750 kişinin çalıştığı toplam 24 dönüm araziye yayılmış bir kompleks olan BÜDOTEK kadın fotoğrafçılardan oluşan BİZ grubunun sergisine ev sahipliği yapıyor.

İlk sergilemesi Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)’da gerçekleşen daha sonra İFSAK’TA sanatseverlerle buluşan serginin üçüncü durağı BÜDOTEK oldu. BÜDOTEK Genel Md. Sn. Bülent Üner’in katılımıyla açılan sergi güzel tepkiler almaya devam ediyor.

Aylin Kırgözoğluküratörlüğünde oluşturulan ‘KATMAN’ sergisi birlikte üreterek özgün çalışmalara imza atan kadın fotoğrafçıları görünür kılmayı başardı.

21 Şubat tarihine dek BÜDOTEK’teizlenime açık olan sergi sanatseverleri bekliyor.