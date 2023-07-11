Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Koççukuru yaylası sakinleri, katkı maddesi kullanmadan peynir yapıyor. Üreticiler, büyük emeğin ürünü olarak ortaya çıkan doğal peynir siparişine yetişemiyor.

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Korkut köyü sakinleri yazın gelmesiyle birlikte yaylalara çıktı. Koççukuru yaylasına gelen köy sakinleri hayvansal gıda üretimine başladı. Başta peynir olmak üzere tereyağı, kaymak gibi birçok ürünü tamamen doğal imkânlarla üreten yayla halkı, gelen siparişlere yetişemiyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yapılan ürünler, büyük emekler sonucu hazırlanıyor.

Katkı maddesi kullanılmıyor

Yaptıkları peynirin rağbet gördüğünü dile getiren Esma Demirdöven, Yaptığımız peynirleri yiyoruz, satıyoruz, isteyenlere veriyoruz. Çok istiyorlar peynirleri. Gurbette yaşayanlara gönderiyoruz” dedi.

Peynirin yapım aşamalarını anlatan Hülya Yılmaz ise "Yaylaya göçtük. Koyun ve inek sağıyoruz. Peynir, yağ, tereyağı, kaymak yapıyoruz. Yayık yayıyoruz. Peyniri leğene seriyoruz, yüzünün kaymağını topluyoruz onu yağ yapıyoruz. Altının sütünü peynir yapıyoruz. Sütü ısıtıyoruz, maya atıyoruz ve tutturuyoruz ve pişiriyoruz. Piştikten sonra soğutuyoruz. Daha sonra torbalıyoruz, kurutuyoruz. Kuruduktan sonra doğruyoruz, bidonlara basıp satıyoruz. Tamamen doğal peynir. 2 günün sütünden 2 bidon peynir basıyoruz” ifadelerini kullandı.