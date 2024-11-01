Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Taşova’da okul müdürleriyle toplantı yaptı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Baysal ve Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer’in de yer aldığı toplantıda Milli Eğitim Bakanlığının politikaları, yönetmeliklerin takibi, ülke genelinde gerçekleştirilen ortak sınavlar, öğrenci, veli, okul iş birliğini güçlendirmek için hayata geçirdiği “Velivizyon Ailem” dizisinin velilere ulaştırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Okulların fiziki durumu, ihtiyaçları, uygulanan ve yapılması planlanan eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgi alıp görüş alışverişinde bulunan Katipoğlu, ziyaret ettiği Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulunda sınıfları gezdi.