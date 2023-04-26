Asrın felaketinin Malatya’da arama-kurtarma çalışmalarında büyük çaba sarf eden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu’na Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası takdim edildi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası yıkımın yaşandığı 11 ilde arma-kurtarma faaliyetlerinde bulunan yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerine Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı takdim edildi. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katılırken, törende arama kurtarma faaliyeti yapan 218’i Türk, 116’sı yabancı olmak üzere 334 kişi Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı tevcihine layık görüldü.

Törende Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu’da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.

Katipoğlu, tören sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün Cumhurbaşkanlığında çok önemli ve gurur verici bir gün yaşadım, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası’nı şahsım ve Malatya İtfaiye Teşkilatım adına almış bulundum. İnşallah mesai arkadaşlarımda bu gururu Malatya’daki törende yaşayacak ve hepsi nişanlarını alacak. Bu şehir için sadece elini değil vücudunu da taşın altına koyan tüm fedakarlara teşekkürlerimle. Tekrar geçmiş olsun, Malatya’m" şeklinde konuştu.