Denizli’nin Pamukkale ilçesinde işkence sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan anne ve 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Günlerdir sorguda olan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde işkence sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan anne ve 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Günlerdir sorguda olan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evde kardeşlerinin hareketsiz kaldığını gören 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine bölgeye giden ekipler, üçüncü kardeş olan 21 aylık Murat Aslan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Murat bebek ile aynı evde yaşayan 5 yaşındaki S.Y.K. ve 1 yaşındaki E.K. kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Cenazesi toprağa verilen Murat bebeğin cezaevinde olan babası, evladının cansız bedenine son kez görüntülü arama ile bakabildi.

Detaylar tüyler ürpertti

Vücudunda çok sayıda sigara izmarit ve darp izleri olan Murat bebeğin, işkence sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti. Bebeğin evde kafasının duvara çarptırıldığı, duvarda ve yüzünde kan izleri, vücudunun birçok yerinde ise morluklar olduğu öğrenildi. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bebeğin kesin ölüm nedenin, Antalya’dan gelecek olan detaylı adli tıp raporu sonucuna göre ortaya çıkacağı kaydedildi. Murat bebeğin ölü bulunduğu evin madde müptelaları tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

Olayın ardından Murat bebek ve diğer çocuklarını bırakarak olay yerinden kaçan anne Güler K. (27), saklandığı apartta gözaltına alındı. Detaylandırılan soruşturma kapsamında, bebeğin ölümüyle ilgileri olabileceği düşünülen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Günlerdir sorguda olan 4 şüpheli, bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Murat bebeğin ölümüyle ilgili suçu üstlenmedikleri öğrenildi.