Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Platformu (SUDA) işbirliğinde yürütülen "Katılımlı ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Projesi" başladı.

Safranbolu Belediyesinin Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Platformu (SUDA) işbirliği ile yürüttüğü "Katılımlı ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Projesi" Leyla Dizdar Kültür Merkezi’ndeki toplantı ile başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, projenin pandemi, deprem gibi nedenlerle geç başladığını belirtti.

Köse, yaşam kalitesini önceleyen, halkın kararların bir parçası olduğu çok daha güçlü ve hayat dolu bir Safranbolu için birlikte hareket edeceklerini ifade ederek, “Korumanın Başkent’ini hep birlikte korurken ve geleceğe aktaracak, zamanın ruhuyla sahip olduğumuz mirası harmanlayacak ve kentlilik bilincimizle dünyaya örnek olacağız. Tarımdan afetlere, yenilikçi endüstrilerden kadın girişimciliğine 6 farklı başlık altındaki toplantılarda sağlayacağınız katkılarla geniş çerçeveli bir çalıştayın da yolunu açacağız. Böylece kentin ve halkın ihtiyaçlarını, isteklerini en doğru biçimde kurgulayarak kaynak bulacağız” diye konuştu.

Köse, odak grup toplantılarının ardından yapılacak çalıştaydan çıkacak sonuçların Safranbolu için çok iyi olacağına inandığını söyledi.

Safranbolu’da çalışmaktan çok keyif aldıklarını aktaran SUDA Başkanı Serdar Karadağ ise şu ifadelere yer verdi: "Bugün yapacağımız çalışma aslında bütün bu stratejinin olgunlaşması, projelerin belli bir noktaya gelişmesi ve yeni proje fikirlerinin ortaya çıkması için çok önemli. Prof. Dr. Gülden Erkut’un yönetiminde çok müthiş bir ekiple bir hazırlık yapıldı. Bugünkü çalışma aslında bir sürecin başlangıcı."

Konuşmaların ardından Safranbolu’yu ilgilendiren kültürel ve yenilikçi endüstriler, sürdürülebilir kültür turizmi, yaşam kalitesi ve sosyal kapsama, afetlere dayanıklı kentleşme, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği ile kadın girişimciliği konularının ele alındığı odak grup toplantılarına başlanıldı.